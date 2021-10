1 Beteiligung auf vielen Wegen: Beim Aktionstag wollte das Team der Stadtbücherei erfahren, was sich junge Nutzer wünschen. Foto: Roberto Bulgrin

Auf dem Weg zu ihrer neuen Stadtbücherei sollen die Esslingerinnen und Esslinger ein gewichtiges Wort mitreden. Bibliotheksleiterin Gudrun Fuchs und ihr Team haben ein breites Repertoire von Beteiligungsmöglichkeiten entwickelt.















Esslingen - Seit drei Jahrzehnten wird in Esslingen über eine Erweiterung und Modernisierung der Stadtbücherei diskutiert – nun will die Kommune endlich Nägel mit Köpfen machen. Doch der Weg zur Bibliothek der Zukunft ist weit, und die Verantwortlichen im Rathaus sind ihn viel zu lange ohne die Bürgerinnen und Bürger gegangen. Dass diese bei der neuen Bücherei und deren Gestaltung ein gewichtiges Wort mitreden wollen, wissen Gemeinderat und Stadtverwaltung spätestens seit dem Bürgerentscheid vom Februar 2019, bei dem die Esslingerinnen und Esslinger mit ungewöhnlich klarer Mehrheit für eine neue Stadtbücherei am angestammten Standort im Bebenhäuser Pfleghof gestimmt haben. Seither wird Bürgerbeteiligung auch im Rathaus großgeschrieben. Bücherei-Leiterin Gudrun Fuchs und ihr Team haben ein umfangreiches Beteiligungspaket geschnürt, das allen Interessierten Möglichkeiten bietet, Wünsche und Erwartungen an die neue Stadtbücherei zu formulieren. Nun hat eine Online-Befragung wichtige Erkenntnisse geliefert.