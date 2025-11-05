Neue Erstaufnahmestelle: Standort steht fest – Land baut große Flüchtlingsunterkunft in Stuttgart
1
In diesem Bürohaus am Mittleren Pfad in Weilimdorf könnte das Land eine Aufnahmestelle für Flüchtlinge unterbringen. Foto: STZN/Schwarz

Land und Stadt sind sich bei der strittigen Anrechnung der Plätze auf die Flüchtlingszahl in Stuttgart offenbar einig geworden. Dem Vertrag fehlt aber noch eine Unterschrift.

Das Land Baden-Württemberg und die Landeshauptstadt Stuttgart stehen kurz vor der Unterschrift eines Vertrags, der die Modalitäten für eine Landes-Erstaufnahmeeinrichtung (Lea) im Stadtbezirk Weilimdorf regelt. Dort sollen in bisherigen Bürogebäuden im Mittleren Pfad im Regelfall bis zu 1300 Flüchtlinge untergebracht werden.

