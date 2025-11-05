Neue Erstaufnahmestelle: Standort steht fest – Land baut große Flüchtlingsunterkunft in Stuttgart

Land und Stadt sind sich bei der strittigen Anrechnung der Plätze auf die Flüchtlingszahl in Stuttgart offenbar einig geworden. Dem Vertrag fehlt aber noch eine Unterschrift.
Das Land Baden-Württemberg und die Landeshauptstadt Stuttgart stehen kurz vor der Unterschrift eines Vertrags, der die Modalitäten für eine Landes-Erstaufnahmeeinrichtung (Lea) im Stadtbezirk Weilimdorf regelt. Dort sollen in bisherigen Bürogebäuden im Mittleren Pfad im Regelfall bis zu 1300 Flüchtlinge untergebracht werden.