Neue Energien in Filderstadt: Warum ein Windrad am Uhlbergturm kritisch gesehen wird

1 Wird es bald auch Windräder in Filderstadt geben? Foto: dpa/Jan Woitas

Der Verband Region Stuttgart hat einen Windrad-Standort in Filderstadt ins Spiel gebracht, in Verwaltung und Gemeinderat kann sich das aber keiner so richtig vorstellen. Eine Fraktion schmerzt die ablehnende Haltung allerdings besonders.











Link kopiert

„Genießen Sie den Spaziergang in der herrlichen Natur und erfreuen Sie sich an der wunderbaren Aussicht vom Rande des Schönbuchs auf die Schwäbische Alb. Bei gutem Wetter haben Sie einen Überblick vom Plettenberg bis zu den Kaiserbergen.“ So wird der Uhlbergturm auf der Homepage des Albvereins Plattenhardt beworben, und in der Tat, das 25 Meter hohe Bauwerk mit seinem Kiosk ist ein beliebtes Ausflugsziel. Geht es nach dem Verband Region Stuttgart (VRS), könnte dort in ein paar Jahren ein weiteres Bauwerk stehen: ein Windrad.