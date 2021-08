1 Das Ehepaar Ceyhun und Aysel Böcek hat in Ruit seine zweite Eisdiele eröffnet. Seit 2017 gibt es „Giovanni L.“ schon im Scharnhauser Park. Foto: /Caroline Holowiecki

In den ehemaligen Räumen der Metzgerei Widmayer hat das Eiscafé „Giovanni L.“ eröffnet. Der Name ist in Ostfildern nicht unbekannt.

Ostfildern - Mango-Maracuja statt Bierschinken, Walnuss-Karamell statt Salami, belgische Milchschokolade statt Rinderhack: In die Räume der ehemaligen Metzgerei Widmayer in Ruit ist eine Eisdiele eingezogen. Die Metzgerei mit Stammsitz in Denkendorf verkaufte bis Mai ihre Waren am Kronenplatz, dann wurde die Filiale geschlossen. Nun hat am 8. August an der Stelle „Giovanni L.“ eröffnet.