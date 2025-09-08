Neue Einnahmequellen gesucht: Wegen Haushaltskrise: Stuttgart plant kräftige Erhöhung der Hundesteuer
Mit Hunden ist ein Geschäft zu machen, auch mit Hundepuppen, hier auf einer speziellen Stuttgarter Messe. Foto: Lichtgut

Die Zahl der Hunde hat in der Landeshauptstadt erheblich zugenommen, die Steuer nicht. Die Verwaltung will dem Gemeinderat einen erheblichen Aufschlag empfehlen.

Die Landeshauptstadt ist angesichts der Haushaltskrise auf der Suche nach neuen oder ergiebiger schüttenden Steuerquellen. Dabei ist sie auf den Hund gekommen. 16 137 Vierbeiner sind in diesem Jahr in der Stadt gemeldet, mit Stand 30. April. Das sind fast 5000 mehr als 2009. Deren Halter sollen künftig mehr als bisher zum Etat beitragen. Die Verwaltung, heißt es auf Anfrage unserer Zeitung, werde dem Gemeinderat im Zusammenhang mit den Beratungen für den Doppelhaushalt 2026/2027 „eine Erhöhung der Hundesteuer vorschlagen“.

