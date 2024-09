Neue Dependance in Esslingen: Volkshochschule setzt in der Innenstadt neue Akzente

1 Stefanie Klee Castellanos und Claus Lüdenbach wollen mit ihrer „VHS am Eck“ stärker als bisher in der Esslinger Innenstadt Präsenz zeigen und kreative Akzente setzen. Foto: Roberto Bulgrin

In ihrem Domizil in der Mettinger Straße fehlt es der Esslinger Volkshochschule an der nötigen Präsenz in der Innenstadt. Nun eröffnen VHS-Chef Claus Lüdenbach und sein Team eine neue Dependance in der Strohstraße, die viele Möglichkeiten bietet.











Die Esslinger Volkshochschule möchte sich wieder stärker in der Innenstadt zeigen. Seit dem Umzug 2011 vom Dick-Center in die Mettinger Straße ist die VHS im Stadtbild deutlich weniger präsent. Weil man diesen Eindruck inzwischen auch im Rathaus teilt, hat der Oberbürgermeister Matthias Klopfer angeregt, die Volkshochschule komplett im leer stehenden Karstadt-Kaufhaus anzusiedeln. Doch zuletzt ist es still geworden um diesen Gedanken. Ungeachtet einer möglichen großen Lösung sehen VHS-Leiter Claus Lüdenbach und sein Team jedoch schon jetzt die Chance, neue Impulse zu setzen. In der Strohstraße 16 wollen sie eine kleine Dependance eröffnen, die Raum bietet für Diskurs, Kreativität und Teilhabe. „VHS am Eck“ nennt sich das Projekt – bis Ende Oktober soll Leben in die neuen Räume einkehren.