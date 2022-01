Ausgangssperre in Stuttgart für Ungeimpfte fällt

1 Ungeimpfte müssen bald nicht mehr um 21 Uhr nach Hause. Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Die Ausgangssperre in Stuttgart für Ungeimpfte ist von diesem Samstag an nicht mehr gültig. Grund dafür ist die neue Coronaverordnung des Landes.















Link kopiert

Stuttgart - Die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte von 21 bis 5 Uhr sind in Stuttgart von diesem Samstag (29. Januar) an aufgehoben. Das hat die Landeshauptstadt Stuttgart am Freitag bekannt gegeben. Grund ist die neue Coronaverordnung des Landes. Diese sieht einen neuen Schwellenwert vor.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Stadt Stuttgart erhöht Kapazität an PCR-Tests deutlich

Zukünftig gelten die Ausgangsbeschränkungen für nicht geimpfte Personen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an zwei aufeinanderfolgenden Tagen bei mindestens 1500 liegt. Derzeit beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz in Stuttgart 793,4.