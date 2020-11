7 Für einen festen Zeitraum gilt in der Outletcity eine Maskenpflicht. Foto: SDMG/SDMG / Kullen

Am Wochenende haben zahlreiche Menschen den Weg in die Outletcity Metzingen gefunden. Dort ist man froh über Besuch und kann das neue Corona-Konzept auf die Probe stellen.

Metzingen - Die Outletcity Metzingen hat am Wochenende ihr neues Corona-Konzept auf die Probe stellen können. Tausende Besucher waren am Samstag zum Einkaufen in die Outletcity gekommen. Trotzdem sei es zu keinen größeren Ansammlungen von Menschen gekommen und die Corona-Regeln seien fast ausnahmslos eingehalten worden, heißt es in der Polizeipressemeldung.

Das Polizeipräsidium Reutlingen, der Landkreis Reutlingen sowie die Stadt Metzingen ziehen eine positive Bilanz, war doch für die kommende Woche extra ein Konzept entwickelt worden, um coronakonformes Einkaufen zu ermöglichen.

Zwei Personen erhalten Platzverweis

Anlass dafür ist die so genannte „Black Week“, in der eine erhöhte Anzahl von Besuchern erwartet werde. Die Woche der Einkaufsrabatte, die ihren Ursprung in den USA hat, findet am 27. November, dem so genannten „Black Friday“ ihren Höhepunkt. Aus diesem Grund wurde von der Stadt Metzingen für die Zeit vom 21. bis zum 30. November 2020 eine Allgemeinverfügung erlassen, die unter anderem zu bestimmten Zeiten eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im gesamten Bereich der Outletcity vorsieht. Außerdem sollen Warteschlangen vor den Geschäften auf 20 Meter begrenzt werden.

Am Einkaufssamstag seien laut Polizei lediglich vereinzelt Hinweise auf die bestehende Maskenpflicht notwendig gewesen. Lediglich zwei Personen hätten sich beharrlich geweigert, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, sodass die Polizei einen Platzverweis aussprach. Gegen die beiden Personen wurden zudem entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.