1 Im Flur herrscht Maskenpflicht, im Unterricht nicht. Deshalb ist Lüften so wichtig. Foto: dpa/G. Kirchner

Was Schüler, Eltern und Lehrer jetzt über das richtige Lüften im Klassenzimmer wissen müssen: Wir haben beim Stuttgarter Kultusministerium, dem Umweltbundesamt und bei der Bundesregierung nachgefragt.

Stuttgart - Die Hygieneregeln zum Lüften im Klassenzimmer werden für die 4500 Schulen in Baden-Württemberg noch einmal verschärft. Das hat das Kultusministerium in Stuttgart am Montag auf Anfrage unserer Zeitung erklärt. Während in den Vorgaben zum Regelbetrieb der Schulen unter Pandemiebedingungen zum neuen Schuljahr standardmäßig das Lüften im Unterricht mindestens alle 45 Minuten vorgeschrieben war, soll für einen besseren Infektionsschutz demnächst ein neuer und schnellerer Frischluftrhythmus gelten. Demnach soll während des Unterrichts künftig alle 20 Minuten für drei bis fünf Minuten bei weit geöffneten Fenstern stoßgelüftet werden. Damit folgt das Kultusministerium in Stuttgart den Vorschlägen einer Expertenanhörung der Kultusministerkonferenz (KMK), die Regeln für ganz Deutschland entwickelt hat. In den Pausen soll quergelüftet werden.