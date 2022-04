1 Einkaufen ab Montag in Baden-Württemberg – mit oder ohne Maske? Foto: IMAGO//MANUEL GEISSER

Das Infektionsgeschehen erreicht immer neue Höhen – und doch: Die Maßnahmen werden immer weiter gelockert. Die baden-württembergische Landesregierung listet beispielsweise Supermärkte nicht mehr unter den Bereichen auf, in denen ab Montag eine Maskenpflicht gelten soll. Nach den Koalitionsverhandlungen am Dienstag rief Ministerpräsident Winfried Kretschmann jedoch zur Solidarität auf und forderte: „dass wir ergänzend zu den Basisschutzmaßnahmen auch aus Eigenverantwortung weiter Masken in sensiblen Bereichen, vor allem in Innenräumen, tragen.“ Baden-Württemberg will einerseits „Team Vorsicht“ bleiben, auf der anderen Seite müsse es Handlungsspielraum abgeben.

Karl Lauterbach schlug für die Supermärkte deshalb vor, dass sie sich auf ihr Hausrecht berufen könnten – und eigene Maßnahmen vorgeben könnten. Jedoch kommt das bei den Betreibern nicht an: Fast unisono will man sich in den Supermarkt-Ketten an die Verordnung des Landes halten.

Rewe und Penny:

So positioniert sich auch die Rewe-Gruppe – eigenes Hausrecht geltend machen: Fehlanzeige. „Die behördlichen Pandemie-Maßnahmen werden von den Ländern und Kommunen vorgegeben - wir setzen die von den Behörden gemachten Anordnungen entsprechend um“, erklärt ein Pressesprecher. Auf Nachfrage, ob die Masken im Südwesten am Montag in Rewe und Penny fallen, antwortet der Sprecher: „Sofern es keine anderslautenden behördlichen Vorgaben gibt, ist dem so.“ Für die Mitarbeiter empfehle das Unternehmen das Tragen auf freiwilliger Basis.

Lidl und Kaufland:

Gleiches gilt für die Schwarz-Gruppe. In den Supermärkten von Kaufland und Lidl orientiere man sich grundsätzlich an den Verordnungen der Bundesländer. Hinsichtlich der Maskenpflicht wolle man die Entwicklungen in den einzelnen Bundesländern beobachten. „Sollten die jeweiligen Landesverordnungen die Aufhebung der Maskenpflicht für Kunden vorsehen, werden wir diesen folgen“, schreibt ein Sprecher. Für die eigenen Mitarbeiter in den Filialen, Logistiklagern und Verwaltungsstandorten realisiere das Unternehmen ein umfängliches Hygiene- und Schutzmaßnahmenkonzept, „auf Basis der gültigen Verordnungen und Allgemeinverfügungen.“

Aldi Süd:

Auch Aldi Süd ist zögerlich: „Mit Blick auf das Auslaufen der Übergangsfrist am 2.4. gilt es nun abzuwarten, wie anschließend die konkrete Ausgestaltung der Corona-Schutzverordnungen der Bundesländer aussehen wird. Die darin festgelegten Regelungen werden für uns maßgebend sein“, schreibt eine Sprecherin. Dort, wo die Verordnung eine Maskenpflicht vorsehe, werde das Unternehmen die Vorgabe umsetzen. Aldi Süd will den Kunden und Mitarbeitern empfehlen, freiwillig eine Maske zu tragen– wenn keine Maskenpflicht vorgeschrieben wird.

Edeka:

Auch Edeka wird die Maskenpflicht ab kommender Woche nicht grundsätzlich aufrechtzuerhalten. „Da fehlen uns die Möglichkeiten der Kontrollen“, sagte eine Sprecherin der Supermarktkette der Deutschen Presse-Agentur.

Industrie- und Handelskammer:

Aus ihrem Handelsnetzwerk nimmt auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) Region Stuttgart wahr, dass kein Supermarkt den Kunden weiter vorschreiben will, eine Maske zu tragen – zumindest nicht auf eigene Faust per Hausrecht. Dennoch würden die Supermärkte die Maske gerne weiter bei den Kunden sehen – aus der IHK ist zu hören, dass die meisten Märkte deshalb ihre Maskenschilder einfach hängen lassen werden.

Trotzdem würden sich laut IHK die Märkte auch über die neue Flexibilität freuen: „Die Mehrzahl der Händler, deren Beschäftigte und Kunden ist aus unserer Sicht froh, dass die Maskenpflicht fällt und nun auf Freiwilligkeit und Vernunft gesetzt wird. Der Einzelhandel kann jetzt flexibel agieren und Schutzmaßnahmen sowie Kundenwünsche beim Einkauf verantwortungsvoll handhaben“, sagt Marjoke Breuning, Präsidentin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Region Stuttgart.