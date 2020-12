1 In Füssen nimmt Konstantinos Kalogeropoulos einen Podcast auf. Foto: Peter Neher/oh

Mitten im Teil-Lockdown feiert Konstantinos Kalogeropoulos mit seinen sonntäglichen Wohnzimmer-Konzerten Erfolge. Am Freitag, 11. Dezember, erscheint seine zweite CD „Piano Impact“.

Esslingen - In normalen Jahren ist Konstantinos Kalogeropoulos in ganz Deutschland unterwegs, rund 130 Klavierkonzerte spielt der „waschechte griechische Esslinger“, wie er sich selbst nennt, pro Jahr. Er ist als musikalischer Leiter an Musicaltheatern gefragt, veranstaltet in Eigenregie Projekte wie „Ludwig meets Michael Jackson“ oder die Gala „Piano Impact Live“ an der Landesbühne Esslingen. Und er spielt als Bar-Pianist auf Kreuzfahrtschiffen, unterrichtet an der Esslinger Musikschule und leitet die Happy Voices der Concordia Deizisau.