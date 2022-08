14 Schön angerichtet: Nicoline Weymann hat im Stuttgarter Süden „Das Strohberg“ eröffnet. Strohberg Zimtu Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die wichtigste Mahlzeit des Tages steht hoch im Kurs: Mit Strohberg, Zimt und Zucker und Fritz sind im vergangenen Jahr drei neue Lokale dazugekommen, wo Omelette, Pancakes und French Toast auf der Karte stehen.















Link kopiert

„Eieiei“ heißt Nicolin Weymanns Bestseller: Drei Bio-Eier werden dafür zu Rührei oder Omelette verbraten. „Gesund in den Tag“ mit einer Schüssel Müsli kommt ebenfalls gut an. Samstags und sonntags ist das Frühstück in ihrem Lokal Das Strohberg bis 16 Uhr zu haben, manche Gäste würden es gerne auch noch später bestellen. Das Brot dafür wird selbst gebacken, die Marmelade selbst gekocht, fast alle Zutaten werden regional und nachhaltig produziert. „Es ist die wichtigste Mahlzeit des Tages“, erklärt die Gastronomin den Trend, den sie in dem im März eröffneten Eckcafé im Stuttgarter Süden umsetzt. Im Zimt und Zucker, das Kata Elmy im Januar übernommen hat, sind Pfannkuchen der Renner. Und das ebenfalls noch recht neue Fritz im Emilu-Hotel nennt sich sogar Frühstücksrestaurant.