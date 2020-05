11 Sperrung der Autobahn für die neue Brücke auf der A8 bei Stuttgart Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Das Herzstück der verlängerten Stadtbahnlinie U6 zwischen Stuttgart und dem Flughafen steht: In der Nacht auf Sonntag ist die Brücke über die A8 eingeschoben worden. Doch Pendler brauchen noch Geduld.

Stuttgart - Sie leuchten in der Dämmerung: der Bildschirm und der Mann davor in gelber Sicherheitskleidung. Per Joystick bewegt er einen der Self-Propelled-Modular-Transporter langsam. Der „SPMT“ – beim schwäbischen Unternehmen Scheuerle in den 80er-Jahren entwickelt – ist eine fahrbare Plattform mit mehreren Achsen und eigenem Antrieb, quasi ein ferngesteuertes Rollbrett, das gewichtigste Lasten transportieren kann. Und in dieser Nacht zum Sonntag haben diese „Niederflur-Schwerlastmodule“ bereits Schwerstarbeit geleistet: Für den Bauherren, die Stuttgarter Straßenbahnen SSB, haben sie eine 1500 Tonnen schwere Netzwerkbogenbrücke über die Autobahn A8 geschoben. Letztere wurde dafür komplett von Samstagabend bis Sonntagnachmittag gesperrt. Über die Brücke soll von Ende 2021 an die Stadtbahn fahren und so den Stuttgarter Stadtteil Fasanenhof mit dem Flughafen und der Messe verbinden. Die Architektur ist Teil der 26 Kilometer langen Stadtbahnlinie U6, die von Gerlingen im Kreis Ludwigsburg über Stuttgart zum Airport führt. Lediglich 20 Minuten brauchte das Bauwerk, das in neun Monaten direkt neben der Autobahn vorgefertigt wurde, bis es die SPMTs an den Tragjochen aufnahmen und über die Autobahn schoben. In Zeitlupentempo von weniger als einem Kilometer pro Stunde – und dennoch stand der Hauptteil der Brücke bereits um 2.06 Uhr am Sonntagmorgen in endgültiger Position auf provisorischen Stützen. Dabei war der Einschub erst für 4.30 Uhr terminiert gewesen.