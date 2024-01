Neue Berufe durch E-Bike-Boom: Kreis Esslingen will Spezialisten für Fahrradtechnik ausbilden

1 Für die Wartung und Reparatur von hochwertigen Rädern werden Fachleute benötigt. Foto: dpa//Britta Pedersen

Die immer komplexere Technik insbesondere bei E-Bikes und Transporträdern lässt den Bedarf an Fachkräften steigen. Der Landkreis Esslingen möchte daher ab dem Schuljahr 2024/25 eine neue Berufsausbildung in Nürtingen anbieten.











Fahrradfahren boomt. E-Bikes und Lastenräder sind angesagter denn je. Damit steigt auch der Bedarf an fachgerechten Reparaturen und Wartungen in Fahrradgeschäften und Werkstätten. Die technischen Herausforderungen werden dabei immer größer – sowohl mechanisch als auch elektrisch muss man hier auf dem neuesten Stand sein. Der Kreis Esslingen reagiert auf diese Entwicklung: Ab dem Schuljahr 2024/25 soll an der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule in Nürtingen die Ausbildung zum Zweiradmechatroniker mit der Fachrichtung Fahrradtechnik angeboten werden.