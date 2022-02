Neue Beigeordnete in Plochingen

1 Barbara Fetzer ist sich der Herausforderung ihres Amts durchaus bewusst. Foto: /Philipp Braitinger

Barbara Fetzer erhielt in der Plochinger Stadthalle ihre Ernennungsurkunde als neue Erste Beigeordnete. Die Finanzexpertin reizt an ihrem neuen Amt, dass sie auch kommunalpolitisch und gestalterisch agieren kann.















Plochingen - Seit Beginn der Woche hat das Rathaus eine weitere Mitarbeiterin. Die neue Beigeordnete der Stadt Plochingen, Barbara Fetzer, wurde am Montag feierlich in der Stadthalle von Vertretern der Verwaltung und des Gemeinderates willkommen geheißen. „Es war die richtige Entscheidung“, sagte Fetzer, die bisher auf dem Rathaus in Salach (Kreis Göppingen) gearbeitet hatte und sich von ihrer neuen Stelle eine berufliche Weiterentwicklung erhofft.