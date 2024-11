Neue Bahnverbindung Stuttgart–Wien: Westbahn lädt zu kostenlosen Schnupperfahrten

1 Die Westbahn präsentiert sich im November bei einer Schnupperfahrt. Foto: Imago//Andreas Stroh

Von Mitte Dezember an bietet die österreichische Westbahn täglich zwei umsteigefreie Verbindungen zwischen Stuttgart und Wien an. Mitte November können Neugierige eine kostenlose Testfahrt machen – allerdings nur auf einer Teilstrecke.











Die österreichische Westbahn, eine Eisenbahngesellschaft, an der unter anderem die französische Staatsbahn SNCF beteiligt ist, möchte verstärkt auf dem deutschen Markt Fuß fassen. Nutznießer dieser Expansionspläne sind Bahnreisende in Baden-Württemberg. Vom Fahrplanwechsel im Dezember an bietet das Unternehmen zwei tägliche umsteigefreie Verbindungen von Stuttgart und Ulm unter anderem in die österreichischen Städte Salzburg, Linz, St. Pölten und Wien an.