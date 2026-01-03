Neue Autos 2026: Mit diesen Modellen wollen Mercedes und Co. dieses Jahr punkten

8 Mercedes GLC: das beliebte Modell wird vollelektrisch. Foto: MBAG

Die deutschen Hersteller hoffen 2026 auf eine Trendwende und bauen dabei auf Neuerscheinungen. Die größte Produktoffensive startet Mercedes-Benz. Sehen Sie selbst.











Von wegen Schockstarre. Die deutschen Hersteller wollen der Automobilkrise mit ihren sinkenden Absatzzahlen trotzen und schalten deshalb in den Aktivmodus. Mit der Folge, dass die Konzerne ihre Modellpalette mit Nachdruck erweitern und ausbauen.

Besonders Mercedes tut sich dabei hervor. Dabei spielt das 2025 auf den Mark gebrachte Einstiegsmodell CLA auch 2026 eine wichtige Rolle. Das technisch als besonders clever geltende Fahrzeug präsentiert sich in einer weiteren Limousinen-Variation als Mild-Hybrid, wird aber auch in der Kombiausführung (Shooting Brake) Premiere feiern. Die Reichweite von 800 Kilometern ist die dazugehörige Ansage.

Mercedes GLC: das beliebteste Modell wird elektrisch

Weiter geht es bei Mercedes 2026 mit dem vollelektrischen GLC. Der beliebte Mittelklasse-SUV nutzt die neue Plattform MB.EA (Mercedes-Benz Electric Architecture) und setzt dabei vor allem auf die schnell ladende 800-Volt-Batterie. Wie bei allen neuen Mercedes-Modellen ist auch der GLC nun mit dem hauseigene Betriebssystem MB.OS ausgestattet.

Der Mercedes CLA als Ursprungsmodell

Als kantiger Familien-SUV geht 2026 außerdem der vollelektrische GLB an den Start, der dazu auch noch eine Hybrid-Version an die Seite gestellt bekommt. Dieser bedient sich an der Technik des CLA – beide Modelle werden auf der Mercedes-Modular-Architecture (MMA) Plattform gebaut. Diese ist nach dem Motto „electric first“ konzipiert. So gibt es bei den elektrischen Versionen beispielsweise unter der Fronthaube Platz für einen weiterer Kofferraum.

Porsche und VW elektrisieren ihren Kern

Porsche wiederum lässt den Cayenne 2026 ins vollelektrische Zeitalter fahren, während BMW als letzter deutscher Premiumhersteller nun auch die 800-Volt-Technik einsetzt – und das beim IX3. VW dagegen bringt die schon lange erwarteten elektrischen Kleinwagen auf den Markt, die der ID.Polo und der ID.Cross sind. Und von Audi kommt noch etwas ganz großes Neues aus der alten Verbrennerwelt: der Q9.