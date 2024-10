Neue Auszeichnung für Hotels: Baden-Württemberg räumt bei Michelin Keys ab

5 Das Hotel Bareiss in Baiersbronn ist einer der Gewinner von drei Michelin Schlüsseln. Foto: /Bareiss

Für manche muss ein Hotel ein Bett für die Nacht bieten. Vielleicht ist die Lage noch von Bedeutung. Oder wenn das Frühstück reichhaltig ist. Für andere ist die Raumgröße, der Service, der Blick, die Lage wichtig, wenn es um die Wahl eines Hotels geht. Hotels sind bereits in Sterne unterteilt, von der niedrigsten Kategorie mit einem Stern bis zur Luxusunterkunft mit fünf Sternen. Jetzt gibt es eine neue Auszeichnung, nach der sich Gäste ihre Unterkunft aussuchen können. Zumindest wenn sie Wert auf gewisse Standards legen.

122 Hotels in Deutschland wurden ausgezeichnet

Die Bewertungen des Michelin richten sich nach anderen Kriterien: geschaut wird nach Design, Qualitäten im Gastgebertum, Individualität und auch nach dem Preis. So finden sich unter den ausgezeichneten 271 Hotels in der DACH-Region auch preiswertere Herbergen. Insgesamt haben 122 Hotels in Deutschland , 62 in Österreich und 87 in der Schweiz erstmals einen, zwei oder drei Schlüssel erhalten.

Der Michelin, den man von den berühmten Restaurantsternen kennt, hat hat nun im April 2024 die Schlüssel, die so genannten Michelin Keys, eingeführt. Nach Frankreich, USA; Italien, Spanien, Japan, Kanada, Mexiko, Thailand sowie Großbritannien und Irland, ist nun Deutschland mit Österreich und Schweiz an der Reihe. Der Internationale Direktor des Guide Michelin Gwendal Poullennec erklärt in Frankfurt am Main im Museum für Angewandte Kunst, dass rund 6000 Hotels anonym getestet wurden, um daraus die Besten auszuwählen.

Drei Schlüssel ist die höchste Auszeichnung, die Direktor des Guide Michelin Gwendal Poullennec (Mitte) zu vergeben hat. Foto: Guide Michelin

Das Bewertungssystem kann analog zu den Sternen verstanden werden: ein Key steht für einen besonderen, zwei Keys für einen außergewöhnlichen und drei Keys für einen einzigartigen Aufenthalt.

In Deutschland wurden nur sechs Hotels in der höchsten Kategorie ausgezeichnet, darunter gleich zwei im Schwarzwald: Das Hotel Bareiss sowie die Traube Tonbach in Baiersbronn, das Schloss Elmau, das Vier Jahreszeiten sowie das The Fontenay in Hamburg und das Althoff Seehotel Überfahrt in Rottach-Egern sind mit drei Michelin Keys ausgezeichnet worden. Allesamt Hotels aus der Fünf-Sterne-Kategorie. In der Schweiz gibt es neun Hotels mit drei Michelin Keys, darunter das Grand Resort Bad Ragaz, das Baur au Lac oder das Badrutt’s Palace Hotel, in Österreich sind es zwei: das Rosewood Schloss Fuschl in Hof und das Hotel Sacher Wien.

Die Hotels wurden inkognito getestet

Aus Sylt bis zum Chiemgau reisten die Hoteliers an, um die neue Auszeichnung entgegenzunehmen. In der Gastronomie-Branche gilt der Michelin als Maß aller Dinge, bei den Hotels freuen sich die Gastgeber, dass es eine neue Auszeichnung gibt, für die die Häuser inkognito getestet werden. „Anonymität ist unser Schlüssel zum Erfolg“, sagt Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide Michelin und zeigt während des Interviews auf seinem Smartphone, dass Hotels in den unterschiedlichsten Preisniveaus zu finden sind und öffnet als Beispiel Widmann’s Löwen auf der Ostalb, der sich nun mit einem Michelin Key schmücken kann.

Jan-Philipp Berner vom Söl’ring Hof in Sylt freut sich sehr über die zwei Michelin Keys, die nun neben dem roten Schild mit den zwei Sternen für das Restaurant angebracht werden können. „Ich wusste schon immer, dass wir nicht nur in Sachen Kulinarik sondern auch als Hotel topp sind“, sagt Berner. Aus Baden-Württemberg waren die Hoteliers vom Öschberghof aus Donaueschingen sowie von der Luisenhöhe aus Horben aus dem Schwarzwald angereist, um die Auszeichnung der zwei Michelin Keys entgegen zu nehmen.

Drei Michelin Keys gingen in Baden-Württemberg an

Baiersbronn: Die Traube Tonbach

Baiersbronn: Hotel Bareiss

Mit zwei Michelin Keys in Baden-Württemberg wurden ausgezeichnet

Baiersbronn Wellness&Pleasure Resort -Engel Obertal

Donaueschingen: Der Öschberghof

Horben: Luisenhöhe - Gesundheitsresort Schwarzwald

