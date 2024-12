Neue Ausrichtung geplant: Letzte Generation legt Namen ab

1 Carla Hinrichs erklärt das Ende der Letzten Generation unter diesem Namen (Archivbild) Foto: Fabian Sommer/dpa

Straßenblockaden haben sie bekannt gemacht. Nun sieht sich die Bewegung Letzte Generation am Ende - zumindest unter diesem Namen.











Hamburg - Die Klimainitiative Letzte Generation legt ihren Namen ab und will bald unter einem neuen Namen weitermachen. Carla Hinrichs, Mitgründerin und Sprecherin der Gruppe, begründet dies in einem "Spiegel"-Gespräch mit dem schnellen Fortschreiten der Erderwärmung.

"Die Lage eskaliert vor unseren Augen. Und weil wir also nicht mehr sicher die letzte Generation vor den Kipppunkten sind, werden wir uns auch nicht mehr so nennen. Wir lassen den Namen hinter uns. Wir sind nicht mehr die Letzte Generation", so Hinrichs. Man werde die Bewegung aber nicht auflösen. "Aus den Strukturen der Letzten Generation wird etwas Neues entstehen, etwas Großes."

Die Gruppe Letzte Generation war nach einem Klima-Hungerstreik in Berlin entstanden, sie fordert mehr Maßnahmen für den Klimaschutz. Seit Anfang 2022 machte sie immer wieder mit Blockadeaktionen von sich reden. Bereits im Januar 2024 kündigte die Gruppe einen Strategiewechsel und das Ende von Klebeaktionen im Stadtverkehr an.