Fondue in der Halbkugel: Zur Premiere sind alle Iglus ausgebucht

Neue Attraktion in Stuttgart

1 Sieben Fondue-Bubbles haben am Donnerstagabend Premiere im Dorotheen-Quartier gefeiert. Sie bleiben bis zum 22. Dezember. Foto: /Stzn

Gleich zum Start der Fondue-Bubbles im Dorotheen-Quartier sind alle sieben Leuchtiglus ausgebucht. Beim Blick in die Plexiglaskugeln sieht man fröhliche Gesichter. Man muss kein Hellseher sein, um zu ahnen, dass die neue Attraktion ein Erfolg werden dürfte.











Link kopiert

Sind Ufos in der City hinter Breuninger gelandet? Oder haben die Leuchtaugen des Stuttgart-21-Bahnhofs kleine Geschwister entsandt? War am Ende gar ein Magier am Werk?