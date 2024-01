Neue Angebote im Kreis Esslingen: Büchereien verleihen jetzt auch Spielekonsolen, Werkzeug und mehr

1 Tobias Dürr, Leiter der Ortsbücherei Altbach, an einer Videospielkonsole. Die Einrichtung verleiht neuerdings auch Unterhaltungselektronik. Foto: /Philipp Braitinger

Manche Ortsbüchereien im Kreis Esslingen bieten längst mehr als Bücher: Spielekonsolen, Werkzeuge oder eine Popcornmaschine. Wo es was zum Leihen gibt.











Es gibt Dinge, deren Anschaffung sich für die allermeisten Menschen nicht lohnt – beispielsweise ein Feuchtigkeitsmessgerät für Wände oder ein Kreuzlinienlaser. „Das braucht man nur einmal“, sagt der Altbacher Büchereileiter Tobias Dürr. In solchen Fällen lohnt sich Leihen statt Kaufen. Auch eine Go-Pro, eine kleine Action-Kamera, kann beispielsweise für einen Urlaub ausgeliehen werden. Volljährige Inhaber eines Büchereiausweises in Altbach können die Genannten und weitere Gegenstände seit Mitte Oktober in der Ortsbücherei am Marktplatz ausleihen. Die Schwerpunkte seien Technik und Werkzeuge, erklärt Dürr.