Neue Airline am Flughafen Stuttgart: Fünf Mal die Woche von Stuttgart direkt nach Budapest

Neue Airline am Flughafen Stuttgart

1 Die auffälligen Flieger der ungarischen Airline landen demnächst auch in Stuttgart. Foto: dpa/Andreas Gebert

Der Stuttgarter Flughafen bekommt Zuwachs. Ab Juni bietet der ungarische Billigflieger Wizz Air neue Verbindungen an.











Link kopiert

Der Flughafen in Stuttgart bekommt Zuwachs: Die ungarische Fluggesellschaft Wizz Air nimmt ab 18. Juni ihren Betrieb in der schwäbischen Landeshauptstadt auf. Die Airline verbindet dann fünfmal wöchentlich Stuttgart mit der ungarischen Hauptstadt Budapest– und zwar immer dienstags bis donnerstags sowie am Samstag und am Sonntag.

Rund 50 Millionen Passagiere im Jahr

Die 2003 gegründete Wizz Air hat ihren Sitz in Budapest. Mit einer Flotte von mehr als 190 Flugzeugen gehört sie zu den größten Fluggesellschaften in Mittel- und Osteuropa. In Deutschland zählt Wizz Air neben Ryanair zu einer der größten Billigfluglinien. Im Jahr 2023 beförderte sie nach eigenen Angaben rund 50 Millionen Passagiere.

„Wir freuen uns außerordentlich, Wizz Air als neuen Anbieter für Stuttgart gewonnen zu haben“, sagt Ulrich Heppe, der Geschäftsführer des Flughafens Stuttgart. „Mit Wizz Air haben wir ein großes Potenzial, die Vielfalt unseres Streckennetzes ab Stuttgart weiter auszubauen.“ Die Flüge sind ab sofort buchbar, wie der Flughafen am Mittwoch mitteilte. Weitere Infos unter www.wizzAir.com.