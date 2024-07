Neue Abflugroute am Stuttgarter Flughafen: Verkehrsminister fordert Kompromiss im Streit über Fluglärm

1 Mit Gegnern der neuen Flugroute suchte Grünen-Verkehrsminister Winfried Hermann im März das Gespräch. Foto: Ines Rudel/Ines Rudel

Dass sich die zuständige Bundesbehörde über das Votum der Fluglärmkommission zur neuen Abflugroute am Stuttgarter Flughafen hinweggesetzt hat, kritisiert Verkehrsminister Winfried Hermann Scharf. Was er nun als Kompromiss vorschlägt.











Deutliche Kritik am Verfahren zur Festlegung des neuen Flugverfahrens am Stuttgarter Flughafen in Richtung Süden übt Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann. In einem Schreiben an Karsten Baumann, den Direktor des Bundesaufsichtsamts für Flugsicherung (BAF) in Langen, das unserer Zeitung vorliegt, verweist der Grünen-Politiker „auf zahlreiche Protest-Zuschriften aus der Region“. Das BAF hatte die neue Route am 13. Juni in den Regelbetrieb überführt. In der Fluglärmkommission, die am 6. Mai zuletzt getagt hatte, war eine knappe Mehrheit mit sechs Gegenstimmen, fünf Ja-Stimmen und fünf Enthaltungen gegen die Strecke.