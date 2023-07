1 Naturerfahrungen sind auf dem Schulhof der Pliensauschule eher schwierig. Foto: Ines Rudel

Pausen und Mensaessen im Schichtbetrieb: Aufgrund steigender Schülerzahlen, kommt die Esslinger Pliensauschule an ihre Grenzen. Stadträte hadern damit, dass die Schule selbst nach einer Erweiterung wohl immer noch zu wenig Platz und wenig Grün bieten würde.















Es ist so eng in der Esslinger Pliensauschule, dass die Kinder in zwei Schichten in die Pause gehen. Die Mensa hat sogar einen Vier-Schicht-Betrieb, weshalb eine Klassenstufe künftig auswärts in Räumen der Südkirche essen soll. Wegen der Neubaugebiete wird die Schülerzahl noch weiter steigen, so die Prognose. 2021 hat der Gemeinderat die Verwaltung beauftragt, eine Machbarkeitsstudie für den Um- und Ausbau der proppenvollen Grundschule zu erarbeiten. Sie soll zu einer vierzügigen Grundschule mit Zusatzklasse werden. Diese Studie wurde nun im Schulausschuss vorgestellt. Rundum glücklich war das Gremium mit dem Ergebnis nicht.