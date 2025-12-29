100 neue Wohneinheiten in Hochdorf geplant: 2026 sollen die Bagger rollen

1 Auf der Fläche des Neubaugebiets „Obeswiesen“ sollen ab Sommer 2026 die Bagger rollen. Foto: Tim Kirstein

Nachdem das Neubaugebiet „Obeswiesen“ in Hochdorf einigen Gegenwind erfahren hat, geht es voran. 2026 sollen die Bagger rollen. In einer Frage besteht im Gemeinderat keine Einigkeit.











Etwa 100 Wohneinheiten und Platz für mehr als 200 künftige Einwohner in Einfamilien-, Doppel- und Mehrfamilienhäusern – das soll das Neubaugebiet „Obeswiesen“ der Gemeinde Hochdorf bringen. „Es ist eine Maßnahme, die wir seit vielen Jahren vorbereiten“, erklärt Bürgermeister Gerhard Kuttler. Für Hochdorf hat das Wohnbaugebiet mit dem geplanten angrenzenden Misch- und Gewerbegebiet „Mittleres Feld“ eine große Bedeutung, da es auf absehbare Zeit voraussichtlich das letzte Projekt sein wird, dass die Gemeinde im Rahmen der Außenentwicklung realisieren kann.