Neubaugebiet in Ostfildern

1 Am nördlichen Rand von Scharnhausen wachsen im Neubaugebiet Ob der Halde die ersten Mehrfamilienhäuser in die Höhe. Foto: /Peter Stotz

Am Nordrand des Ostfilderner Stadtteils Scharnhausen entsteht bezahlbarer Wohnraum. An den ersten Häusern wird bereits gearbeitet.















Ostfildern - Die Entwicklung des Neubaugebiets Ob der Halde am Nordrand des Ostfilderner Stadtteils Scharnhausen geht voran. Mehrere Flächen sind bereits an Bauträger vergeben, auf einigen Grundstücken wird schon am Bau von Mehrfamilienhäusern gearbeitet. Nun hat ein Unternehmen aus Ostfildern eine weitere Baufläche erworben. Dort sollen Reihenhäuser entstehen.