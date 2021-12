1 Wo heute Wohnraum entsteht, hat sich früher die Psychiatrie Nürtingen befunden. Dort stehen noch das historische Siechenhaus und die Siechenkapelle. Foto: Rudel

In Nürtingen entstehen bis 2026 auf dem ehemaligen Psychiatrie-Areal mehr als 150 Wohnungen. Nun hat die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen das Gelände gekauft – der ehemalige Investor bringt das Projekt jedoch noch zu Ende.















Nürtingen - Direkt am Fluss und in unmittelbarer Nähe zur Nürtinger Altstadt entsteht im Stadtteil Oberensingen der sogenannte Neckarpark. Zehn schicke Mehrfamilienhäuser werden bis 2026 auf dem Gelände der ehemaligen Psychiatrie gebaut. Darin sollten Miet- und Eigentumswohnungen Platz finden, so war der ursprüngliche Plan des Investors BPD Immobilienentwicklung, der das Gelände 2016 dem Landkreis Esslingen abgekauft hatte. Etwas überraschend kam nun die Mitteilung, dass sich der Neckarpark fortan wieder in öffentlich-rechtlicher Hand befindet. Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen hat das Areal erworben – und will die entstehenden 155 Wohnungen allesamt vermieten.