Im Aichwalder Neubaugebiet Fuchsbühl stehen schon seit einigen Monaten die ersten Einfamilienhäuser. Doch das größte Projekt, die Anlage an der Krummhardter Straße am Ortsrand von Schanbach mit ihren 104 Wohneinheiten, stockt. Der Käufer des Grundstücks, die BPD Immobilienentwicklung mit Hauptsitz in Frankfurt, besteht auf eine Änderung des Kaufvertrags. Der Aichwalder Gemeinderat gab dafür am Montagabend grünes Licht. Ebenso stimmte das Gremium einem neuen Zeitplan zu.