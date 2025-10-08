Neubau von NetzeBW: Damit das Netz stabil bleibt
1
Offizielle Schlüsselübergabe (v. l.): Stefanie von Andrian (Leiterin Corporate Real Estate Management EnBW AG), Deizisaus Bürgermeister Thomas Matrohs, Altbachs Bürgermeister Martin Funk und NetzeBW-Geschäftsführer Bodo Moray Foto: bra

Die NetzeBW baut ihren Standort neben dem S-Bahnhof in Altbach aus. Am vergangenen Montag fand die offizielle Schlüsselübergabe für ein neues Bürogebäude statt.

Helle Farben, hohe Decken, hölzerner Fußboden, moderner Sichtbeton, große Fenster – das neue Bürogebäude der NetzeBW bietet nach 14 Monaten Bauzeit zukünftig Platz für bis zu 30 Mitarbeiter, die aus anderen Orten in Altbach zusammengezogen werden. „Wir setzen ein klares Zeichen für diesen Standort“, sagte der NetzeBW-Geschäftsführer Bodo Moray. Neben den Arbeitsplätzen gibt es Besprechungszimmer, Pausenraum, Schmutzschleuse, Sanitärräume und Umkleiden. In die Fassade ist eine Photovoltaikanlage integriert. Das Flachdach des Baus mit zwei Obergeschossen ist begrünt und dient als Bienenweide.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.