Neubau von NetzeBW: Damit das Netz stabil bleibt

Damit das Netz stabil bleibt

1 Offizielle Schlüsselübergabe (v. l.): Stefanie von Andrian (Leiterin Corporate Real Estate Management EnBW AG), Deizisaus Bürgermeister Thomas Matrohs, Altbachs Bürgermeister Martin Funk und NetzeBW-Geschäftsführer Bodo Moray Foto: bra

Die NetzeBW baut ihren Standort neben dem S-Bahnhof in Altbach aus. Am vergangenen Montag fand die offizielle Schlüsselübergabe für ein neues Bürogebäude statt.











Helle Farben, hohe Decken, hölzerner Fußboden, moderner Sichtbeton, große Fenster – das neue Bürogebäude der NetzeBW bietet nach 14 Monaten Bauzeit zukünftig Platz für bis zu 30 Mitarbeiter, die aus anderen Orten in Altbach zusammengezogen werden. „Wir setzen ein klares Zeichen für diesen Standort“, sagte der NetzeBW-Geschäftsführer Bodo Moray. Neben den Arbeitsplätzen gibt es Besprechungszimmer, Pausenraum, Schmutzschleuse, Sanitärräume und Umkleiden. In die Fassade ist eine Photovoltaikanlage integriert. Das Flachdach des Baus mit zwei Obergeschossen ist begrünt und dient als Bienenweide.