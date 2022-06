1 Blick auf das neue Verwaltungsgebäude in Plochingen Foto: oh

Das Landratsamt in Esslingen reißt ab, baut neu, zieht um. Wie ist der Stand im Umzugs- und Neubaumarathon?















Das Landratsamt feiert einen weiteren Meilenstein zur kompletten Neuordnung: In dieser Woche wird in Plochingen ein Verwaltungsneubau hochoffiziell eröffnet. Die Mitarbeiter der Behörde arbeiten dort allerdings schon seit einer ganzen Weile, allein die Zeremonie steht noch aus. Die Eröffnung steht im Zusammenhang mit einer generellen Neuordnung der Landkreisverwaltung. So wird in Esslingen das Zentralgebäude komplett abgerissen und neu aufgebaut.

Abrissarbeiten sind im Zeitplan

Beim Abriss des weit sichtbaren grünen Landratsamtes in den Pulverwiesen sind die Arbeiter im Zeitplan, wie die Sprecherin des Landratsamtes, Andrea Wangner, jetzt versicherte. Das Innere wird weitgehend entkernt. Die sichtbaren Abrissarbeiten, also der Abbruch der Fassade, gehen voraussichtlich im Herbst los.

So lange sind viele Mitarbeiter vorübergehend in Plochingen oder in anderen Gebäuden in Esslingen untergebracht. In Plochingen befindet sich zurzeit unter anderem die Verwaltung des Abfallwirtschaftsbetriebes, das Rechts- und Ordnungsamt, das Ausländeramt und das Kreismedienzentrum.

Landrat hat sein Büro in der Altstadt

Die bisher im Landratsamt befindliche Zulassungsstelle befindet sich seit Ende März gut erreichbar in Büroräumen im Esslinger Einkaufszentrum „Das ES“, welches vis-à-vis zum Bahnhof liegt. Der Landrat Heinz Eininger selbst packte schon im Januar die Koffer. „Ich war fast öfter hier als zu Hause“, sagte er damals wehmütig. Er zog mit dem Sekretariat in Räume der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen in die Esslinger Altstadt.