Neubau in Stuttgart: Asyl unter Paulinenbrücke: Die ungewöhnlichste Feuerwache der Stadt

Neubau in Stuttgart

8 Probe aufs Exempel beim Richtfest: Die Fahrzeuge passen in die künftige Halle unter der Paulinenbrücke. Foto: Feuerwehr Stuttgart/Michael Christ

Die Feuerwache 1 in der Stuttgarter Innenstadt wird abgebrochen und neu gebaut. Das Interim für die Retter entsteht derzeit aus Holz und Stahl – unter der Paulinenbrücke.











Das Bäumchen vom Richtfest vor einigen Tagen hält sich noch wacker auf der Holzkonstruktion. Oben auf der Paulinenbrücke donnern die Autos, ein Martinshorn ist zu hören. Unter der Brücke tut sich auf dem früheren Parkplatz Außergewöhnliches. Hinter Bauzäunen wächst eine Konstruktion aus Holz und Stahl in die Höhe. Es ist kaum zu glauben, wenn man die beengten Platzverhältnisse sieht, aber vom nächsten Jahr an soll von hier aus die Stuttgarter Berufsfeuerwehr zu Einsätzen in der Innenstadt ausrücken.