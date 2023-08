Neubau in Nellingen vor der Eröffnung

8 Vor der neuen Sporthalle 1 in Nellingen laufen noch die letzten Arbeiten. Anfang September beginnt dort der Betrieb. Foto:

Nicht nur die Drittliga-Handballerinnen, auch die Schüler des Otto-Hahn-Gymnasiums Ostfildern fiebern der Eröffnung der Sporthalle 1 in Nellingen entgegen. 14 Millionen Euro hat das Großprojekt gekostet.















Vor der neuen Sporthalle 1 in den Nellinger Anlagen wird noch gebaggert. Anfang September beginnt dort der Betrieb. Dann ziehen unter anderem die Drittliga-Handballerinnen und der Sportzug des Otto-Hahn-Gymnasiums mit ihren Geräten von der alten Halle um in ihr neues Domizil. Nicht nur für die beiden Hauptnutzer bietet die Sporthalle, die rund 14 Millionen Euro gekostet hat, neue Möglichkeiten. Die Spiele der Schwaben Hornets Ostfildern in der dritten Liga Süd darf das Publikum von der Tribüne aus verfolgen, die 950 Plätze fasst.