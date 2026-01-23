Neubau in Leinfelden-Echterdingen: Das ärgert die Anwohner an den Hochhausplänen

Das ärgert die Anwohner an den Hochhausplänen

1 Stefan Trucksäß, Nicolas uns Susanne Zschörper (v.l.) stehen der geplanten Neubebauung kritisch gegenüber. Foto: Philipp Braitinger

Die geplanten Häuser nördlich und südlich der Bunsenstraße in Musberg sorgen bei vielen Nachbarn für tiefe Sorgenfalten. Was bewegt die Menschen vor Ort?











Link kopiert

Sie wohnen genau daneben. Über viele Jahre hat sich die bauliche Situation am östlichen Rand von Musberg kaum verändert. Seit einigen Monaten werden jedoch die Pläne für zwei neue Hochhäuser in der Bunsenstraße immer konkreter. In der Nachbarschaft sind viele Menschen deswegen besorgt. Sie haben sich in der „Bürgerinitiative Bunsenstraße“ zusammengeschlossen.