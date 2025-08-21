Neubau in Esslingen: „Mein Lieblingsplatz“: So wohnen 24 Menschen mit Behinderung

1 Der Neubau steht in der Pfaffenackerstraße in Esslingen-Hohenkreuz. Foto: Markus Brändli

24 Menschen mit Behinderungen haben in Esslingen neue Wohnungen bekommen. Wir haben einen Blick in den Neubau geworfen.











Link kopiert

Die Lebenshilfe in Esslingen hat ein neues Wohngebäude für 24 Menschen mit Behinderung eingeweiht. Es steht in der Pfaffenackerstraße in Esslingen-Hohenkreuz. Zuvor lebten die Bewohnerinnen und Bewohner im Lebenshilfe-Domizil in der Palmstraße. Das sanierungsbedürftige Gebäude wäre nur mit „unverhältnismäßigem Aufwand“ zu erhalten gewesen, heißt es von der Lebenshilfe.

Wie wohnen jetzt die Menschen in dem neuen Wohnhaus? Ein Gemeinschaftsraum, Einzelzimmer und Wohngemeinschaften: Wir haben uns von den Bewohnerinnen Monika Frick und Martina Hageloch herumführen lassen:

Beide betonen, wie viel besser der Neubau im Vergleich zum alten Domizil sei – für Martina Hageloch ist sogar ein neuer „Lieblingsplatz“ entstanden. Zuvor standen in der Pfaffenackerstraße ältere Wohngebäude leer. Sie wurden für das neue Gebäude abgerissen.