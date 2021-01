Neubau in Esslingen

1 Weihten den Neubau ein: Sozialbürgermeister Yalcin Bayraktar, Sozialarbeiterin Arife Bagci-Demirkol, Hagen Schröter von der EWB und OB Jürgen Zieger. Foto: Roberto Bulgrin

Das Zentrum für Gemeinwesen im Esslinger Stadtteil Brühl ist eingeweiht. Doch noch bremst Corona das Team.

Esslingen - Eine wichtige Überlebensregel für Arbeitnehmer lautet: „Gewinne nie gegen deinen Chef!“ Sozialbürgermeister Yalcin Bayraktar scheint das nicht zu wissen, denn er besiegte Esslingens Oberbürgermeister Jürgen Zieger beim Tischfußball mit einem gezielten Torschuss. Ein echter Volltreffer, da waren sich beide Kommunalpolitiker einig, ist auch das Zentrum für Gemeinwesen in der Heinrich-Gyr-Straße 13 im Esslinger Stadtteil Brühl, das Corona-bedingt verspätet und in einer abgespeckten, kleinen Version eingeweiht wurde – auch mit einem Spielchen am Tischkicker im Foyer des Neubaus.