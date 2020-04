1 15 Monate lang ist hier für Autos und Busse kein Durchkommen. Foto: Stadt Esslingen

Die Baustelle in der Geiselbachstraße ist komplett eingerichtet, die Kanal- und Sanierungsarbeiten haben pünktlich begonnen. Die begleitenden Maßnahmen zur Sicherung der Mobilität zeigen Wirkung – schreibt die Stadt.

Esslingen - Nachdem die Stadt planmäßig mit dem Neubau des Geiselbachkanals begonnen hat, nehmen die Arbeiten mittlerweile Fahrt auf. Der Kanal wurde bereits außer Betrieb genommen, das Abwasser wird nun während der Bauzeit in blauen Rohren über der Straße abgeführt. Bis zu 200 Liter pro Sekunde fassen die Röhren, das reicht im Normalbetrieb gut aus, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. „Bei Starkregen muss der alte Kanal jedoch jederzeit geflutet werden können – eine große Herausforderung für den Bauablauf.“

In den vergangenen Tagen wurden Spundwände zur Sicherung der Baugrube verbaut. Nun wird die Gewölbedecke eines historischen Absturzbauwerks abgebrochen. Das liegt zwischen der Turmstraße und der Unteren Beutau im Bereich der alten Stadtmauer und gleicht den Höhenunterschied zwischen dem unteren Kanalabschnitt in der Geiselbachstraße und dem oberen in der Mittleren Beutau aus. Durch die Tieferlegung des oberen Kanalabschnitts wird es künftig nicht mehr benötigt. Die Fundamente – ursprünglich Teil eines Stadttores – sind jedoch von historischer Bedeutung und sollen der Nachwelt bestmöglich erhalten werden. Voraussichtlich werden die Arbeiten in diesem Bereich etwa drei Monate andauern.

Parallel zu diesen Arbeiten in der Mittleren Beutau knöpft sich eine zweite Kolonne der Firma Schwenk in der Geiselbachstraße den Straßenneubau vor. Derzeit wird die östliche Straßenseite samt Gehweg abgerissen. Bis Mitte Mai werden dann Leitungen und Kabel im Gehwegbereich neu verlegt. Anschließend erfolgen dieselben Abbrucharbeiten auf der westlichen Seite, bevor ein zusätzlicher Kanal in der Straße verlegt werden kann, der künftig das Quell- und Bachwasser vom Abwasser trennen soll. Es ist geplant, diese Arbeiten bis Mitte Juli komplett fertig zu stellen.

Während die Durchfahrt für Fahrzeuge während der 15-monatigen Bauzeit gesperrt ist, kommen die Fußgänger jederzeit durch die Baustelle. Fahrräder müssen geschoben werden.

Weder auf der Hauptumleitungsstrecke über den Hirschlandkopf noch auf der Variante über die Mülbergerstraße sei es bislang zu größeren Verkehrsbelastungen gekommen, schreibt die Stadt. Sie verweist auf die Maßnahmen, die man für die Optimierung des Verkehrsflusses ergriffen habe, verweist allerdings auch auf das Corona-bedingte deutlich geringere Verkehrsaufkommen. Durch die Herausnahme der Linksabbieger am Hirschlandkopf werde die Hauptverkehrsrichtung spürbar entlastet. Dagegen müsse beim Freiläufer am Neckar Forum noch die Ampelsteuerung angepasst werden. Soweit es derzeit zu Rückstaus kommt, könnten die Busse durch die neue Busspur entlang der Rotenacker-/Wieland- und Mülbergerstraße daran vorbeifahren. Auch das Zusammenspiel mit den Radlern funktioniere bestens. „ Nur die neuen Markierungen stiften vereinzelt noch etwas Verwirrung“, räumt das Technische Rathaus ein. Erfahrungsgemäß bessere sich das nach einer Eingewöhnungszeit und mit mehr Verkehr. Obwohl durch die coronabedingten Einschränkungen die Fahrgastzahlen derzeit relativ gering sind, sei die Verbindung der Linie 109 von Esslingen über Uhlbach nach Obertürkheim gut angelaufen. Auch der optionale Umstieg zwischen den Linien 109 und 111 an der Haltestelle Krummenacker verlaufe in aller Regel reibungslos, und die Möglichkeit, ab der Endhaltestelle Sulzgrieser Steige zu Fuß in die Stadt zu kommen, werde gerne wahrgenommen. Die Busse werden täglich desinfiziert. Der SVE achtet darauf, dass sie ausreichend Platz bieten, um den empfohlenen Sicherheitsabstand einzuhalten. Die Fahrer werden durch Abschrankungen geschützt. Im Bus kann man deshalb keine Fahrkarten kaufen. Dennoch „bleibt die grundsätzliche Fahrkartenpflicht trotzdem bestehen“, verweist die Stadt auf das Internet oder die Verkaufsstellen.