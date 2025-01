Neubau am Südbahnhof in Böblingen: Kölner Firma hofft auf bessere Zeiten

Neubau am Südbahnhof in Böblingen

1 Seit Jahren steht das Gebäude des ehemaligen Südbahnhofs leer. Warum? Und wie geht es mit dem Grundstück nun weiter? Foto: /Julia Theermann

Schandfleck statt schöne Zimmer: Das Bahnhofsgebäude in der Tübinger Straße verfällt – obwohl es große Pläne dafür gab. Nun äußert sich die Entwicklerfirma.











Was wird aus dem Schandfleck am Böblinger Südbahnhof? Das ehemalige Bahnhofsgebäude in der Tübinger Straße hätte eigentlich schon längst ersetzt und der Neubau namens „Be Apart“ mit Leben gefüllt sein sollen. Und zwar mit sogenannten Serviced Apartments – möblierte Zimmer für Kurzzeitaufenthalte. Das zumindest hatte die Pantera AG aus Köln angekündigt. Die Böblinger Stadtverwaltung hatte Ende 2020 die Baugenehmigung für das Vorhaben erteilt. Doch wird aus dem Vorhaben nach all den Jahren noch was?