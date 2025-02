Neubau am Esslinger Neckarufer: Wann ziehen die Mitarbeiter ins 144 Millionen Euro teure Landratsamt?

Mütterpflegerin aus Neckartailfingen „Eine beste Freundin auf Zeit“ – Andrea Jaissle hilft frischgebackenen Mamas

Andrea Jaissle aus Neckartailfingen ist eine der ganz wenigen Mütterpflegerinnen in Deutschland. Sie unterstützt werdende und frischgebackene Mamas im Alltag. Was reizt sie an dem Beruf und was genau macht sie eigentlich?