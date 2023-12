Neu-Ulm: Siebenjähriger stirbt nach Unfall auf Parkplatz eines Erlebnisbades

1 Ein siebenjähriger Junge ist nach einem Unfall in Neu-Ulm verstorben (Symbolfoto). Foto: IMAGO/BildFunkMV/IMAGO

Ein siebenjähriger Junge wird auf dem Parkplatz eines Erlebnisbades in Neu-Ulm von einem Auto überrollt. Dabei wird er lebensgefährlich verletzt. Nun ist er gestorben.











Auf dem Parkplatz eines Erlebnisbades in Neu-Ulm ist ein Junge von einem Kleintransporter überrollt worden und später an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der Siebenjährige sei wenige Meter hinter seinem Vater und seinem zehn Jahre alten Bruder auf dem Weg zurück zum Auto gelaufen, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Er habe sich vor der Fahrzeugfront des Kleintransporters eines 38-Jährigen befunden, als der Wagen losfuhr. Der Junge sei gestürzt und unter das Fahrzeug geraten, wo er mit schwersten Verletzungen liegen blieb.

Der Junge wurde noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte unter dem Auto befreit. Anschließend wurde er nach einer Erstversorgung in eine Klinik gebracht, wo er später jedoch starb. Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete den Einsatz eines Gutachters an. Der Parkplatz war am Donnerstagnachmittag nach dem Unfall für ankommende Autos gesperrt. Der 38 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters hatte eine Parklücke gesucht, als es zum Unfall kam.