Neu, Salzluft, Panorama: Schöne Wellnessorte und Spas im Kreis Esslingen

7 Bekannt ist das Fildorado zwar als Spaßbad mit Wellenbad und Rutschen, aber auch die Sauna-Fans kommen hier nicht zu kurz. Foto: Fildorado Filderstadt

Draußen ist es kalt. Kein Wunder also, dass es viele Menschen in warme Wellness- und Entspannungsorte zieht. Der Kreis Esslingen hat diesbezüglich mehrere und durchaus unterschiedliche Angebote zu bieten – mal mit Salzluft, mal mit Panoramablick, mit orientalischem oder thailändischem Flair. Dazu gab es erst kürzlich eine Neueröffnung.

Orientalische Atmosphäre Die Wellness-Landschaft im Quadrium in Wernau hat ein breites Programm: Es gibt Saunen im orientalischen Stil sowie Spezialangebote wie sogenannte Erlebnisduschen, Massagen und verschiedene Behandlungen. Von Montag bis Samstag sind die Wellnesslandschaft und das Hallenbad in der Kirchheimer Straße 68-70 von 10 bis 22 Uhr geöffnet, sonntags ist eine Stunde früher Schluss. Jeden Dienstag ist die Sauna außerdem allein für Frauen zugänglich.

Zahlreiche Sauna-Angebote In der Panorama-Therme in Beuren (Am Thermalbad 5) gibt es unter anderem sieben Thermalwasserbecken, eine vielfältige Saunalandschaft und therapeutische Angebote. Die Therme bietet einen Ausblick auf den Beurener Fels und den Hohenneuffen. Sie ist täglich von 9 bis 22 Uhr geöffnet. Die Sauna ist von Montag bis Freitag von 11 Uhr an und am Wochenende von 10 Uhr bis 22 Uhr geöffnet.

Wellness mit Ruhe und Salzluft im Kreis Esslingen

Spaßbad und Ruheoase Das Fildorado in Filderstadt ist nicht nur ein Erlebnisbad mit Schanzenrutsche und einem Wellenbecken, sondern verfügt auch über einige Wellnessangebote: Es gibt Saunen mit Temperaturen von 60 bis 95 Grad Celsius sowie Massage und Ayurveda. Zudem gehören Wassergymnastik und Fitnesskurse zum Programm. Geöffnet ist das Fildorado in der Mahlestraße 50 täglich von 9 bis 22.30 Uhr. Sonntags schließt es bereits um 21 Uhr.

Ruhezone Eine Auszeit können sich Wellness-Fans in Ostfildern gönnen. Im Ruhepuls Privatspa warten Sauna, Dampfbad und diverse Massagen auf die Gäste. Dort wird besonderer Wert auf die Ruhe gelegt, weshalb vor dem Besuch ein Termin gemacht werden muss. Maximal 20 Gäste befinden sich gleichzeitig auf der Anlage, das Spa ist aber auch komplett buchbar.

Im Ruhepuls Privatspa in Ostfildern sind nicht viele Menschen gleichzeitig unterwegs. Foto: Ruhepuls Privatspa

Salzluft Fast wie beim Urlaub am Meer können Besucherinnen und Besucher der Salzgrotte in Esslingen (Blumenstraße 45) richtig durchatmen: In den Salzräumen werden die Atemwege besonders gepflegt; auch bei Hauterkrankungen sind sie geeignet. Zum Programm gehören auch weitere Angebote, beispielsweise Massagen. Geöffnet ist die Salzbrise dienstags bis freitags von 9.45 Uhr bis 18 Uhr. Am Wochenende öffnet sie von 9.30 Uhr bis 18 Uhr.

Sauna und Massagen im Kreis Esslingen

Panoramablick auf Nürtingen Ein Saunabereich grenzt an das Nürtinger Hallenbad in der Stuttgarter Straße 1 an: Geschwitzt werden kann in einer Panoramasauna, einer finnischen Aufgusssauna, einem Sanarium oder einem Dampfbad. Außerdem bietet das Hallenbad unter anderem eine Terrasse mit Bodenheizung, eine Infrarot-Kabine mit Salzwänden und einen Kaltwasserbereich. Montags, dienstags und freitags ist die Sauna von 13 bis 22 Uhr geöffnet, mittwochs und donnerstags bereits von 10 Uhr an. Am Wochenende sind die Türen von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Am Montag und am Mittwoch ist die Sauna Frauen vorbehalten, dienstags den Männern.

Traditionelle Massagen Massageangebote aller Art gehören im Organic Thai Spa in Esslingen (Magdeburger Straße 16) zum Programm. Von klassischen Thai-Massagen bis hin zu speziellen Schwangerschaftsmassagen reicht die breite Auswahl. Besonderer Wert wird nach Angaben des Unternehmens dabei auf die Verwendung von Bio-Massageölen gelegt werden. Geöffnet ist der Massagesalon die ganze Woche von 10 bis 20 Uhr. Termine sind im Voraus zu vereinbaren.

Am 19. Dezember hat im Erdgeschoss des Esslinger Qbus ein neues Spa der Kette „MySpa“ eröffnet. Foto: MySpa

Neueröffnung Mitten in Esslingen hat ein neues Spa der Kette „MySpa“ eröffnet, die unter anderem auch in Stuttgart Wellness anbietet. Im Erdgeschoss des Qbus gibt es sogenannte „Wellzones“, die mit Sauna, Whirlpool, Erlebnisdusche, Relax-Lounge, Smart-TV und steuerbaren Licht- und Soundsystemen ausgestattet sind. „Die Exclusive Wellzone verfügt zusätzlich über eine Wassermassageliege und das Spa-Sunlight“, teilt MySpa mit. Die Wellzones sind täglich von 9 bis 24 Uhr buchbar.