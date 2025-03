Neu in Stuttgart: The Nosh eröffnet mit DJ, Discokugel und selbstgebackenem Brot

The Nosh eröffnet mit DJ, Discokugel und selbstgebackenem Brot

Neu in Stuttgart

1 Mitten in Stuttgart hat The Nosh mit einem Soft-Opening, DJ und selbstgebackenem Brot eröffnet. Foto: Stadtkind Stuttgart/Tanja Simoncev

Diesen Samstag, mitten in Stuttgart, ein Soft-Opening, das herbeigesehnt wurde: The Gardener’s Nosh ist umgezogen, erwachsen geworden und nennt sich nun The Nosh. Wir haben vorbeigeschaut.











Das Gardner’s Nosh ist erwachsen geworden und startet als The Nosh an neuer Stelle. Alles wirkt heller, wärmer und gemütlicher – und einfach anders. Vieles ist trotzdem auch gleich geblieben, unter anderem, dass man ein Ort sein wolle, an dem sich alle wohlfühlen.

Die Karte wurde kreativ aufgefrischt. Unter anderem kam ein palästinensisches Eier-Frühstück dazu und zu den French Toasts gesellten sich die neuen Variationen „Matcha Ricotta“ und „Brülée“.

Madeleine Al Sahuri-Schwer und ihr Mann Pascal Schwer haben ihre Wunschvorstellung real werden lassen und sind happy. „Sehr happy sogar! Bis auf ein paar Kleinigkeiten ist alles so geworden, wie wir uns das vorgestellt haben“, betont das Power-Paar, das hinter dem neuen „kid in town“ steckt.

Zwischen Discokugel, Datteln und einer neuen Dinnerkarte

Und so kredenzen sie den ganzen Samstag über und unter einer großen Discokugel zu House-Tunes von DJ Soulstar Datteln als Willkommensgruß (einem marokkanischen Brauch), einen Welcome-Drink aufs Haus und alles, was die Gäste auf der neuen Karte anlacht.

Der Welcome-Drink und die neue Karte kommen gut an. Foto: Stadtkind Stuttgart /Tanja Simoncev

Auch der Abendbetrieb mit ausgebauter Dinner- und Cocktailkarte ist direkt gestartet, was für Freude auf allen Seiten sorgt. Und ab sofort gilt auch: Freitags und samstags soll auf der unteren Etage ein DJ auflegen.

Auf der unteren Etage wird es künftig musikalisch. Foto: Stadtkind Stuttgart/Tanja Simoncev

„Wir wollen den Gästen die Möglichkeit geben, bei uns auch länger verweilen zu können“, äußerten sich die Betreiber bereits vor ein paar Wochen wohlwollend. Auch an den Jazz-Abenden wolle man festhalten. „Unser Augenmerk liegt weiterhin auf verschiedene Veranstaltungen – eben: Essen meets Erlebnis“, so die Pläne der Nosh-Macher.

Selbstgebackenes Brot mit aufgeschlagener Butter

Besonders gut würde das selbstgebackene Brot ankommen, freut sich Madeleine, die eigens dafür einen Bäcker eingestellt hat. Dazu serviert wird aufgeschlagene Butter, Olivenöl und Meersalz – ganz nach dem Motto: Start your Dinner right.

Außerdem sei durchweg gute Stimmung mit ruhigeren und turbulenteren Momenten. „Das Gute ist, dass wir das Soft-Opening über den ganzen Tag geplant haben.“ So könne man sich gut eingrooven.

The Nosh, Calwer Str. 33, Stuttgart-Mitte, Mo-Fr ab 8, SA+So ab 9 Uhr