1 Die neue Chefin in der Wettbachstraße 14: Seher Muhlandez, die dort sozusagen eine „Bäckerei plus“ aufgemacht hat. Foto: Thomas Morawitzky

Die Familie Muhlandez hat in der Wettbachstraße in Sindelfingen eine Bäckerei eröffnet, setzt auf guten Kaffee, warmes Mittagsbuffet und Herzlichkeit.











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﻿Der Abschied der Bäckerei machte betroffen, eine Lücke tat sich auf, schließt sich nun wieder. In der Wettbachstraße 14 stand 18 Jahre lang Simone Hollinger hinter der Theke, erst als erst als Filialleiterin der Ostelsheimer Bäckerei Nagel, dann als Inhaberin. Dann sagt sie Ade, es war im vergangenen Dezember.

Die Gründe: Corona natürlich zeitigte Folgen, der Straßenbaubetrieb um den Wettbachplatz auch. Aber jetzt ist eine Nachfolgerin gefunden: Seher Muhlandez wohnt nahebei, will die beliebte Bäckerei mit eigenem Konzept weiterführen, glaubt fest an ihren Erfolg und hat dazu auch guten Grund: Die erste Verkaufswoche nach Öffnung in der neuen Bäckerei verlief sehr vielversprechend – im Laden, bei den Broten, steht eine hochzufriedene neue Inhaberin, die ihre eigenen Pläne hat.

Die neue Bäckerei ist ein Familienbetrieb

„Wenn man etwas mit ganzem Herzen macht“, sagt Seher Muhlandez, „dann kommen die Kunden auch.“ Mera ist der neue Name der Bäckerei – ein Wort, das gut und rund klingt. Eines der Kinder von Seher Muhlandez wählte es aus. Beide, Kaan Furkan, 21 Jahre alt, und Eylül, 19, helfen mit im Ladengeschäft – er absolviert noch eine Ausbildung im EDV-Bereich, sie bereitet sich aufs Abitur vor. Hakan, Ehemann und Vater, fungiert als Geschäftsführer.

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Die Familie wohnt nicht weit von der Bäckerei, in der Gartenstraße. Ein eigenes Geschäft zu eröffnen, Kaffee zu servieren, Gäste zu bewirten, war für sie jeher ein Traum. „Unsere Kinder“, sagt Seher Muhlandez „haben ohnehin Nebenjobs in der Gastronomie – nun können sie bei uns mitarbeiten.“ Seher Muhlandez selbst arbeitet auch als Tagespflegemutter, ihr Mann ist selbstständig als Friseur. Gerade von ihm weiß sie, dass Persönlichkeit, ein eigener Stil sehr wichtig ist, wenn es darum geht, Kunden zu gewinnen und zu halten: „Manche fahren von Reutlingen oder Tübingen zu ihm, weil sie keinen anderen wollen.“

Backwaren aus überregionaler Herstellung

Die Bäckerei Mera bietet Backwaren überregionaler Hersteller an, die vor Ort aufgebacken werden. Das ist gewiss kein Alleinstellungsmarkmal, und das weiß die neue Frau im Laden. Allerdings: „Vom Preis her sind wir bei allem etwas günstiger“ – ein Blick in die Auslagen bestätigt das. Die großen Pluspunkte des kleinen Geschäfts: eine Barista-Kaffeemaschine und das warme Büffet, das Seher Muhlandez zur Mittagszeit für ihre Gäste anrichtet. Mal gibt es Gulasch, Reis, mal gefüllte Weinblätter, Frikadellen, Bowls, Hühnchen. „Ich mache jeden Tag etwas anderes. Ich sehe ja, dass die Leute gerne etwas Abwechslung möchten, nicht immer nur die belegten Brötchen. Und gerade zur Mittagszeit wollen sie auch etwas Warmes.“

Auch in Hinblick auf ihr Backwarenangebot möchte Seher Muhlandez variieren. An einen exklusiven Lieferanten ist sie nicht gebunden. Viele Kunden, sagt sie, kämen nur, um einen Kaffee zu trinken, würden dann aber doch Gebäck einkaufen.

Kleines Geschäft, das bleiben soll

Erfahrungen als Inhaberin einer Bäckerei bringt Muhlandez zwar nicht mit, als Verkäuferin jedoch arbeitete sie schon im Fach, vor Corona. Sie ist 41 Jahre alt, wurde in Böblingen geboren, lebt seit 20 Jahren in Sindelfingen. „Ein familiäres Café mit einer Bäckerei – so etwas zu machen haben wir uns schon immer gewünscht“, sagt sie. Als sie erfuhr, dass Simone Hollinger ihre Backstube schließen werde, sprach sie gleich bei der Eigentümerin des Hauses vor. Die Bäckerei Mera soll bleiben, das wünscht sie sich, möchte das kleine Geschäft für viele Jahre betreiben.