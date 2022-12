Neue Tiere in der Wilhelma

7 Neugierig schaut eines der drei Vietnamesischen Hängebauchschweine, die aus der Nähe von Hamburg in die Wilhelma gezogen sind, in die Kamera. Foto: Wilhelma Stuttgart/Sabine Tomas

Der Asiatische Bauernhof der Wilhelma wird im Sommer 2023 eröffnet. Schon jetzt sind mit drei vietnamesischen Hängebauchschweinen zukünftige Bewohner angekommen.















Bald ist Neujahr, und da haben süße Schweinchen als Glücksboten wieder Hochkonjunktur. Schließlich sind die putzigen Tiere laut germanischer Sage ein Zeichen für Wohlstand und Reichtum.

In der Wilhelma stehen die Zeichen schon jetzt auf Glück: Als Vorboten des Asiatischen Bauernhofs, der im Sommer kommenden Jahres eröffnet werden soll, sind Mitte Oktober drei vietnamesische Hängebauchschweine in den Zoo eingezogen. Bis ihr neues Zuhause fertiggestellt ist, wohnt das Trio vorübergehend im Schweinestall des Schaubauernhofs und dürfte sich dort zum Publikumsmagneten entwickeln.

Kurze Beine, Bäuche bis zum Boden

Ihr Name verrät schon viel über die Tiere: Sie haben üppige Bäuchlein und kommen ursprünglich aus Vietnam. Die Schweinerasse aus Asien ist eher klein, die Tiere werden maximal 70 Kilo schwer und nur 50 Zentimeter groß. Ihre Anlage teilen die reinlichen Tiere in verschiedene Funktionsbereiche: Schlafen, fressen, Toilette. Im Gegensatz zum menschlichen Couch-Potato würde ein Schwein diese Flächen niemals vermischen.

Ihren ersten Auftritt hatten Hängebauchschweine in Deutschland übrigens erst 1958, als im Tierpark Berlin einige Tiere aus Vietnam einzogen. Die Neulinge im Stuttgarter Schaubauernhof haben eine kürzere Reise hinter sich: Die drei Sauen kommen aus dem Wildpark Schwarze Berge in der Nähe von Hamburg. Dort leben die Tiere in einer großen Anlage und dürfen gestreichelt und gefüttert werden.

Tiere sind an den Menschen gewöhnt

Der Wilhelma-Direktor Thomas Kölplin hat Jugenderinnerungen an den Wildpark: „Ich war als Kind regelmäßig im Wildpark Schwarze Berge. Die dortigen Hängebauchschweine sind den direkten Kontakt zu Menschen seit vielen Generationen gewöhnt. Das macht sie sehr anhänglich. Deshalb war es mein persönlicher Wunsch, dass wir ein paar dieser Schweine für das neue Streichelgehege der Wilhelma bekommen“, erläutert er die Vorzüge dieser Tiere. Bis die Tiere diese Zutraulichkeit auch in ihrer neuen Heimat entwickeln, dauert es noch etwas.

Sie haben sich gut eingelebt, sind aber noch etwas scheu. Der Tipp der Tierpfleger: den Besucherbereich ruhig betreten und einfach abwarten. Besuchen kann man die vietnamesischen Hängebauchschweine auch in den Weihnachtsferien. Der Zoo hat wie gewohnt geöffnet, er schließt allerdings an Heiligabend und an Silvester bereits um 15.30 Uhr.