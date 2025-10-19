13 Voller Einsatz in Wolfsburg: Nikolas Nartey (re.) steht beim VfB erstmals seit Mai 2023 wieder in der Startelf. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Erstmals seit Mai 2023 in der VfB-Startelf – und zudem ungewohnt im Sturm: Der Einsatz des lange verletzten Nikolas Nartey ist riskant gewesen. Doch der Mut wurde belohnt.











Nein, für überschwängliches Sonderlob an einzelne seiner Spieler ist Sebastian Hoeneß gewiss nicht bekannt. Was zählt, das ist stets der Teamgedanke – da ist der Cheftrainer des VfB Stuttgart ganz Profi. Doch auch im Falle des 43-jährigen Fußballlehrers bestätigen Ausnahmen zuweilen mal die Regel. Also antwortete Hoeneß nach dem 3:0-Erfolg in Wolfsburg auf die Frage, ob er denn etwas zum Auftritt von Nikolas Nartey an der Aller sagen könnte, diesmal mit den Worten: „Das mache ich gerne.“