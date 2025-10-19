Neu im Sturm des VfB: Gewagt und gewonnen: Hoeneß zaubert Nartey aus dem Hut
13
Voller Einsatz in Wolfsburg: Nikolas Nartey (re.) steht beim VfB erstmals seit Mai 2023 wieder in der Startelf. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Erstmals seit Mai 2023 in der VfB-Startelf – und zudem ungewohnt im Sturm: Der Einsatz des lange verletzten Nikolas Nartey ist riskant gewesen. Doch der Mut wurde belohnt.

Nein, für überschwängliches Sonderlob an einzelne seiner Spieler ist Sebastian Hoeneß gewiss nicht bekannt. Was zählt, das ist stets der Teamgedanke – da ist der Cheftrainer des VfB Stuttgart ganz Profi. Doch auch im Falle des 43-jährigen Fußballlehrers bestätigen Ausnahmen zuweilen mal die Regel. Also antwortete Hoeneß nach dem 3:0-Erfolg in Wolfsburg auf die Frage, ob er denn etwas zum Auftritt von Nikolas Nartey an der Aller sagen könnte, diesmal mit den Worten: „Das mache ich gerne.“

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.