Neu im Fildorado: Schwimmen wie eine Meerjungfrau

1 Im Fildorado findet ein kostenfreies Meerjungfrauenschwimmen statt. (Symbolbild) Foto: Imago/Zuma Press Wire

Im Erlebnisbad Fildorado findet am Samstag, 12. und 26. Juli, ein Meerjungfrauenschwimmen statt. Alle Badegäste mit gültiger Eintrittskarte können teilnehmen.











Link kopiert

Einmal wie Arielle durchs Wasser gleiten – dieser Traum wird im Fildorado in Filderstadt für viele Kinder wahr: Am Samstag, 12. und 26. Juli, findet im Erlebnisbad ein ganz besonderes Highlight statt: das kostenfreie Meerjungfrauenschwimmen, das allen Badegästen mit gültigem Eintritt offensteht.

Kinder ab sechs Jahren, die sicher schwimmen und tauchen können, haben an diesen Tagen die Chance, sich in kleine Meerjungfrauen und Meermänner zu verwandeln. In insgesamt fünf Gruppen pro Tag, jeweils mit maximal sechs Teilnehmern, geht es ab 10 Uhr los. Jede Einheit dauert 45 Minuten und wird von geschultem Personal begleitet.

Anmeldung erforderlich

Damit jedes Kind optimal ausgestattet werden kann, ist eine Anmeldung per E-Mail an erlebnisbad@fildorado.de erforderlich. Die Eltern werden gebeten, bei der Anmeldung folgende Informationen anzugeben: Kleidergröße, Schuhgröße, Alter des Kindes sowie die gewünschte Uhrzeit. Die verfügbaren Gruppen starten stündlich zwischen 10 und 14.45 Uhr.