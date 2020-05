1 Wie in anderen Krankenhäusern waren Besuche im Katharinenhospital wochenlang nicht mehr zulässig. Foto: Lichtgut/ Leif Piechowski

Von Montag an können Angehörige Patienten in den Krankenhäusern wieder besuchen – in begrenztem Umfang. Für die Kliniken ist das eine organisatorische Herausforderung. Und die Frage ist, wie sehr der Infektionsschutz leidet.

Stuttgart - Für Patienten in Kliniken und für ihre Angehörige war es eine harte Entscheidung, als vor Wochen der Besucherverkehr in den Krankenhäusern gestoppt wurde. Vom kommenden Montag an wird diese Regelung gelockert. So will die Stadt Stuttgart gemäß der Corona-Verordnung des Landes nun wieder den Besuch von Patienten zulassen, wenn der stationäre Aufenthalt länger als fünf Tage dauert. Für sogenannte „Kurzlieger“ gilt die Lockerung nicht. Und zugelassen werden soll nur ein Besucher je Patient, der diesen vor der stationären Aufnahme benennen muss. Die Dauer des Besuchs soll eine Stunde nicht überschreiten. Die Besuchszeiten sollen so vorgegeben werden, dass sich keine Schlangen vor den Kliniken bilden. Und alle Besucher müssen sich am Eingang ausweisen, entweder mit dem Personalausweis oder einem zu erstellenden Besucherausweis. Und die Besucher werden am Eingang auf Symptome für eine mögliche Covid-Erkrankung untersucht, zum Beispiel wird bei diesen die Temperatur gemessen. Bei wem das nicht sicher ausgeschlossen werden kann, wird nicht hineingelassen. Auf diese Grundsätze haben sich alle Stuttgarter Krankenhäuser verständigt.

Wer nur kurz liegt, kriegt keinen Besuch

Was auf den ersten Blick einfach klingt, sei für die Krankenhäuser in der Umsetzung „extrem komplex“, sagt Matthias Orth, Chefarzt und Leiter der Labormedizin im Marienhospital. Das fängt bei der Registrierung der Namen von Besuchern an, weshalb im Marienhospital die elektronische Patientenakte so angepasst werden muss, dass das Personal an der Pforte auch weiß, wer rein darf und wer nicht. Dann müssen die Wegebeziehungen geändert werden. Die Eingänge müssen getrennt werden, durch einen geht’s dann nur noch in die Ambulanz, durch den anderen zum Besuch bei Patienten. Dass dies funktioniert, dafür müsse man das Sicherheitspersonal nochmals aufstocken, sagt der Chefarzt. Am Eingang wird es auch in mehreren Sprachen ausgeführte Merkblätter mit Informationen unter anderem zu den Hygienevorschriften geben.

Nun müssen die Kliniken noch mehr testen

Obwohl eine Maskenpflicht für die Besucher von Patienten gilt, werde man nicht mit hundertprozentiger Sicherheit ausschließen können, dass das Virus eingeschleppt wird. „Die asymptomatischen Infizierten sind das Problem“, sagt Matthias Orth, also jene Menschen, die nichts von ihrer Infektion wissen und dennoch eine hohe Virenlast in sich tragen. Den Krankenhäusern bleibe deshalb, wenn sie sich gegen einen Corona-Ausbruch wappnen wollen, nichts anderes übrig, als „auf Teufel komm raus“ Patienten und Personal zu testen. Das geschehe schon bei der Aufnahme der Patienten, dann aber müsse man es auch in kurzen Abständen bei bereits aufgenommenen Patienten tun. Dass das alles funktionieren werde, hänge auch stark davon ab, wie gut die Bürger sich an Abstandsregeln und Hygienevorgaben halten, etwa wenn sie zusammen im Aufzug stehen oder mit dem Patienten im Klinikzimmer sind. Matthias Orth ist nach seinen bisherigen Erfahrungen da eher skeptisch, dass das alles so eingehalten wird und dann im Fall der Fälle die Infektionsketten auch schnell nachvollzogen werden können. Insgesamt geht er von etwa 400 Besuchern am Tag aus im Marienhospital, da man die Zahl der Kurzlieger, die etwa die Hälfte der stationären Patienten ausmachen, abziehen muss.

Bescheinigung oder elektronische Patientenakte?

Im Klinikum der Stadt dürften es am Tag etwa 500 Besucher werden, die Patienten besuchen, schätzt Jan Steffen Jürgensen. „Das ist eine Herausforderung“, ist dem medizinischen Vorstand des Klinikums bewusst. „Das wirft uns aber nicht um.“ Jürgensen anerkennt den Wunsch nach Besuchen im Krankenhaus, der Besucherstopp sei gerade für ältere Patienten doch eine große Belastung. Aber der Infektionsschutz für Patienten und Personal müssen auch gewährleistet bleiben, betont er. „Wir bleiben in Habachtstellung, das wird kein Normalzustand“, sagt Jürgensen.

Die künftigen Abläufe seien im Klinikum schon insofern vorbereitet, als bereits verschiedene Eingänge differenziert und entsprechendes Sicherheitspersonal im Einsatz sei. Bei den Patienten mache man zwei Tage vor dem Eingriff Corona-Abstriche, dann müssten diese auch gleich die Besuchsperson benennen. Jürgensen tendiert zu einem „Kartensystem“, bei dem für den Besucher von der Station eine Bescheinigung ausgestellt wird, wie man dies bereits im Kinderhospital Olgäle anwende. Dieses solle dann „wahrscheinlich noch digital hinterlegt werden“, sagt der medizinische Vorstand. Man werde die Besucher bitten, mit der Besucherkarte „sparsam umzugehen“. Und man werde versuchen zu vermeiden, dass Patienten in einem Zweibettzimmer zeitgleich Besuch haben.