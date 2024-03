Netzreaktionen zum VfB Stuttgart: „Jungs, geht es einmal ohne Blutdruck-Tabletten, bitte?“

24 Serhou Guirassy leitet mit seinem Treffer zum 1:0 in der 19. Minute den Sieg des VfB ein. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Der Höhenflug des VfB geht weiter: Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß gewinnt am 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga vor heimischer Kulisse gegen Union Berlin mit 2:0. Wie die Fans im Netz auf das Spiel reagieren.











Der VfB Stuttgart hat seinen Höhenflug in dieser Saison am Freitagabend fortgesetzt. Zum Auftakt der 25. Spieltags gewannen die Weiß-Roten in der Stuttgarter MHP-Arena mit 2:0 (1:0) gegen Union Berlin. Die Treffer für die Stuttgarter erzielten Serhou Guirassy – für den Nationalspieler Guineas war es bereits das 21. Saisontor – und Chris Führich.

Angesichts der Leistungen in den vergangenen Wochen waren viele Fans vor dem Spiel optimistisch. So auch dieser X-User.

Ein anderer warnt davor, sich mit der aktuellen Punkteausbeute zufrieden zu geben.

Als die Fans die Aufstellung sehen, ist der ein oder andere überrascht. So sitzt Abwehrchef Waldemar Anton zunächst auf der Bank. Wie groß das Vertrauen der Fans in Trainer Sebastian Hoeneß ist, zeigt dieser Tweet.

Wenige Sekunden nachdem Serhou Guirassy sich die Stutzen hochgezogen hat, trifft er zum 1:0 für den VfB. Ein Fan glaubt, dass dies kein Zufall ist.

Nach dem Treffer lässt der VfB viele Chancen zu. Zum Frust einiger Fans. So schreibt einer:

Ein anderer Fan sehnt angesichts der zahlreichen Torchancen von Union Berlin schnellstmöglich dem Halbzeitpfiff herbei.

Ein X-Nutzer meint zu wissen, was in der zweiten Halbzeit passieren muss, damit der VfB als Sieger vom Platz geht.

Zur zweiten Halbzeit kommt der angeschlagene Waldemar Anton in die Partie. Ein Fan ist sich sicher, dass dadurch die Abwehr an Stabilität gewinnen wird.

Doch auch mit Waldemar Anton lässt der VfB erstmal weiter viele Chancen zu – und sorgt dadurch bei einem Fan für einen erhöhten Blutdruck.

Auch ein anderer Fan zeigt sich wenig angetan von der Leistung des VfB zu Beginn des zweiten Durchgangs. Er vermag gar ein Muster zu erkennen.

Ein Fan fürchtet, dass die Führung nicht mehr lange Bestand hat, wenn der VfB nicht langsam aufwacht.

Frustration macht sich auch bei diesem Fan breit.

Die Antwort auf die Frage des Fans liefert der VfB kurze Zeit später auf dem Platz, als Chris Führich mit einem sehenswerten Schlenzer zum 2:0 trifft. Der Treffer sorgt bei den Fans für Erleichterung.

Plötzlich ist die weiß-rote VfB-Welt wieder heile. Die Fans im Stadion singen „Stuttgart International“. Ein X-User stimmt digital mit ein.

In der 69. Minute sieht Unions András Schäfer nach einem Foul an Josha Vagnoman im Mittelfeld dann auch noch die Rote Karte. Zu hart oder gerechte Strafe? Die Fans sind verschiedener Meinung.

Während dieser User findet...

... schreibt ein anderer:

Am Ende bleibt es beim 2:0 für den VfB. Ein Fan fasst das Spiel folgendermaßen zusammen:

Durch den Sieg festigt der VfB Tabellenplatz drei in der Bundesliga und rückt bis auf einen Punkt an den FC Bayern ran.

Weiter geht es für die Schwaben am Samstag, 16. März, mit dem Auswärtsspiel in Hoffenheim.