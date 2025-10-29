Netzreaktionen zum VfB-Sieg: „Ist das eine widerwärtige Tretertruppe“ – Mainzer Gangart verärgert VfB-Fans

23 Die VfB-Spieler Angelo Stiller (links) und Badredine Bouanani wurden gleich in der Anfangsphase von den Beinen geholt. Foto: IMAGO/DeFodi Images

Der VfB schlägt Mainz im DFB-Pokal und zieht ins Achtelfinale ein. Trotzdem sorgt die Partie für Unmut bei VfB-Fans. Ein Blick ins Netz.











Der VfB Stuttgart steht nach dem 2:0-Sieg in Mainz im Achtelfinale des DFB-Pokals. In einer hitzigen Partie trafen für die Stuttgarter Luca Jaquez (6.) und Atakan Karazor (73.).

Obwohl die VfB-Fans aufgrund des Weiterkommens ihres Teams Grund zur Freude haben, zeigten sich viele im Netz verärgert. Der Grund: die Gangart der Mainzer. Wir haben Reaktionen auf X gesammelt.

VfB Stuttgart siegt in Mainz: So reagieren die Fans im Netz

Keine 20 Sekunden waren vergangen, da lag auch schon der erste VfB-Spieler auf dem Boden: Der Mainzer Abwehrspieler Andreas Hanche-Olsen holte Bilal El Khannouss von den Beinen und kassierte dafür direkt die gelbe Karte.

Nur wenige Augenblicke später erwischte es VfB-Flügelspieler Badredine Bouanani, der von Nadiem Amiri umgegrätscht wurde. Die gelbe Karte blieb für den Mainzer aus – zum Unverständnis einiger VfB-Fans.

Bei den Anhängern der Stuttgarter ging schnell die Sorge um, dass möglicherweise nicht alle VfB-Spieler die Partie unbeschadet überstehen könnten.

Das 1:0 des VfB Stuttgart durch Luca Jaquez in der 6. Minute beruhigte die Gemüter der VfB-Fans kurzzeitig.

Doch nur wenig später ging der Ärger bei den VfB-Fans weiter. Ein von Schiedsrichter Deniz Aytekin gegen Jeff Chabot gepfiffenes Offensivfoul werteten einige anders.

In der Gangart der Mainzer sahen einige VfB-Fans Kalkül.

So mancher wünschte sich den VAR zurück.

Für viele VfB-Anhänger war Schiedsrichter Aytekin zu zurückhaltend mit den gelben Karten.

Der Unparteiische sammelte nicht gerade Sympathiepunkte bei den VfB-Fans ...

... genauso wenig, wie die Mainzer Spieler.

Umso besser schmeckte den VfB-Fans am Ende der Sieg.

Die Mainzer Zweikampfführung war im Anschluss auch am Sky-Mikrofon ein Thema. Deniz Undav sagte: „Die Mainzer haben viele Fouls gespielt, sehr viele unnötige Fouls, immer ein bisschen nachgetreten.“ Und dann sprach er noch unverblümt über Gegenspieler Dominik Kohr, was bei den Fans im Netz gut ankam.

Für den VfB Stuttgart geht es am Samstag in der Bundesliga weiter. Um 15.30 Uhr treffen die Stuttgarter auswärts auf RB Leipzig. Mit einem Sieg kann das Team von Sebastian Hoeneß auf Rang zwei klettern.