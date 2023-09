1 Chris Führich trumpfte auf dem linken Flügel auf und erzielte zwei Treffer beim Heimsieg des VfB gegen Freiburg. Foto: dpa/Tom Weller

Zuhause bleibt der VfB Stuttgart makellos und gewinnt gegen Freiburg mit 5:0. Wie bewerten die Fans den Auftritt der Mannschaft? Wir haben die Reaktionen.















Link kopiert

Zuhause läuft es in dieser Saison für den VfB Stuttgart besonders gut. Nach dem 5:0 am ersten Spieltag gegen Abstiegskandidat Bochum schickte das Team von Sebastian Hoeneß am dritten Spieltag auch den Europapokal-Teilnehmer SC Freiburg mit 5:0 nach Hause. Entsprechend ausgelassen war auch die Stimmung in den Sozialen Medien. Schon vor Anpfiff herrschte in der MHP-Arena überragende Stimmung.

Eröffnet wurde der Torreigen bereits in der achten Spielminute, durch einen schönen Treffer von Chris Führich.

Auch in der Folge blieb der VfB am Drücker und konnte durch einen Doppelschlag von Torjäger Serhou Guirassy auf 3:0 erhöhen, noch bevor 20 Minuten gespielt waren. Dabei half den Jungs aus Cannstatt offenbar auch tierischen Beistand.

Auch nach der Halbzeit verzückten die Stuttgarter ihre Fans, einige waren durch die Gala sogar sprachlos.

Torhüter Alexander Nübel wurde nach seinem wackligen Auftritt in Leipzig ebenfalls für eine starke Leistung von den Fans gefeiert.

Und so waren am frühen Samstagabend alle zufrieden, die es mit den Stuttgartern halten. Für den VfB geht es nach der Länderspielpause am 16. September in der Bundesliga weiter, dann treten die Jungs mit dem Brustring in Mainz an.