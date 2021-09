1 Olaf Scholz, Annalena Baerbock und Armin Laschet gingen sich bei diesem Triell scharf an. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Annalena Baerbock setzt auf Attacke, Armin Laschet redet gegen Rot-Grün an und eine Reaktion von Scholz sorgt für Lacher: Wir präsentieren die Netzreaktionen zum dritten TV-Triell.

Stuttgart - Olaf Scholz (SPD), Annalena Baerbock (Grüne) und Armin Laschet (CDU) haben sich am Sonntagabend zum dritten und damit letzten Triell vor der anstehenden Bundestagswahl getroffen. Währenddessen diskutierten Nutzerinnen und Nutzern auf Twitter fleißig über die Performance der drei Kanzlerkandidierenden – wenn auch bei weitem nicht mit so viel Vorlauf wie noch beim zweiten Dreikampf.

Bis kurz vor Beginn des Triells war in den Twitter-Trends nichts vom gleichnamigen Hashtag zu sehen. Bei der zweiten Sendung vor einer Woche bestimmte bereits am Tag zuvor das Thema die Diskussionen auf der Plattform. Die Sprachwissenschaftlerin Konstanze Marx fasste die Stimmungslage wohl für Viele treffend zusammen: „Nenn mich Triell-müde.“

Nichtsdestotrotz legten sich die drei Kandidierenden ins Zeug und wurden gleich zu Beginn zu Sachthemen wie der wachsenden Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland befragt. Im Gegensatz zu den Umfrage-Gesprächen beim zweiten Triell war das bei vielen Userinnen und Usern gern gesehen:

Armin Laschets Absage an den Mindestlohn kam dabei bei vielen Nutzerinnen und Nutzern nicht gut an. Die Einigkeit von SPD und Grüne in dieser Frage dagegen schon.

Auch die Moderation von Linda Zervakis und Claudia von Brauchitsch fanden Viele sehr gut abgestimmt.

Beim zweiten großen Thema, dem Klimaschutz, ging für einige Nutzerinnen und Nutzer Annalena Baerbock als Siegerin hervor.

Vor allem ihr Frontalangriff gegen Armin Laschet sorgte für viele erheiterte Reaktionen.

Generell wurde die Themenauswahl von einigen Usern ausdrücklich gelobt.

Was jedoch Vielen zu kurz kam, waren Diskussionen um die Zukunft Europas und die deutsche Außenpolitik – wie auch schon bei den vergangenen Triells. „Es ist schon wieder passiert: In einer 90-minütigen TV-Debatte nicht eine einzige Frage zu Europa, den transatlantischen Beziehungen, China, Russland, Afghanistan. Die Welt außerhalb Deutschlands existiert bei dieser Wahl nicht.“

Beim Thema der inneren Sicherheit punktete nach Meinung dieses Users Armin Laschet am meisten.

Andere Nutzer machten sich derweil über die Einleitung zum Digitalisierungs-Schwerpunkt lustig:

Anschließend durften sich die drei Kanzlerkandidierenden gegenseitig Fragen stellen. Während Scholz und Baerbock laut vielen Usern souverän reagierten, schnitt Laschet weniger überzeugend ab.

Die Reaktion von Olaf Scholz auf Laschets Ausführungen dagegen fanden viele Nutzer lustig:

Zum Abschluss ging es dann doch noch um das von so vielen Userinnen und Usern (nicht) heiß geliebte Thema Koalitionen:

Und wer hat nun den Dreikampf gewonnen? Hier die Blitzumfrage-Ergebnisse nach der Sendung.

Damit war’s das mit dem dritten und letzten Triell vor der anstehenden Bundestagswahl. Der Veranstalter ProSieben twitterte dazu passend:

